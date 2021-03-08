"Заговорил" по-русски после вакцинации "Спутником V": Мадуро рассказал о самочувствии

Он сообщил, что чувствует себя хорошо.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что чувствует себя хорошо после вакцинации российским препаратом "Спутник V" и не испытывает побочных реакций, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Я чувствовал себя хорошо (после вакцинации – прим. ред.), всегда, когда тебе вводят вакцину, есть реакция в виде небольшой температуры или плохого самочувствия… Я почувствовал сонливость… и потом небольшое головокружение. Я отдохнул и сейчас чувствую себя на 100%, - сказал он.

6 марта стало известно, что Мадуро "заговорил" по-русски после вакцинации "Спутником V". Также вакцинировалась и его супруга - Силия Флорес.

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