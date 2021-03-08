11 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

На 8 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 838 человек.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 8 марта предоставили в Минздраве РК, передает zakon.kz.

По данным ведомства, от КВИ умерли семь человек, от коронавирусной пневмонии - четыре.

На 8 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 838 человек (13 712 КВИ+ и 5 126 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 556 пациентов, на амбулаторном уровне - 14 282.

Согласно информации, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 238 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести - 60;

на аппарате ИВЛ - 38.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 6 марта зарегистрировано 17 случаев заболевания, четыре случая с летальным исходом, выздоровели 195 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 573, случаев с летальным исходом - 644, всего выздоровели - 43 803 человека.

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