Казахстан перешел в "желтую" зону по COVID-19

В "желтой" зоне находятся Нур-Султан, Алматы и четыре области.

Министерство здравоохранения РК обновило данные матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах страны, передает zakon.kz.

Матрица оценки эпидситуации в регионах Казахстана на 8 марта:

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

Согласно матрице, Казахстан перешел из "зеленой" в "желтую" зону, а Нур-Султан и Алматы приближаются к "красной" зоне.

Ранее сообщалось, что в Казахстане зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19: за прошедшие сутки зарегистрировано 653 новых случая заболевания, всего в стране подтверждено 218 754. Также сообщалось, что от коронавируса и пневмонии за сутки умерли 11 казахстанцев.

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