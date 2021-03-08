Космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Они пожелали им услышать слова любви и почувствовать внимание и заботу близких.
Российские члены экипажа 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков поздравили женщин с Международным женским днем, передает zakon.kz.
Они пожелали им услышать слова любви и почувствовать внимание и заботу близких.
Поздравление опубликовано "Роскосмосом".
Дорогие женщины, милые мамы, бабушки, сестры, поздравляем вас с началом весны. Весна - это время обновления, время пробуждения и расцвета природы, время новых надежд. Вы делаете наш мир лучше и добрее. Сергей Рыжиков
Пусть каждая из вас услышит слова любви, почувствует внимание и заботу своих близких. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, ощущением счастья, приятными сюрпризами и семейным теплом. Сергей Кудь-Сверчков
Восьмого марта в ряде стран отмечается Международный женский день.
Читайте также:
Казахстанцы отмечают Международный женский день
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!