Аскар Мамин поздравил казахстанских женщин с 8 Марта

Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанских женщин с Международным женским днем 8 Марта, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Ваша любовь, доброта и нежность делает мужчин сильными и счастливыми. Вы играете ключевую роль в воспитании наших детей, хранении семейного очага и формировании нравственных ценностей будущих поколений.

Своим созидательным трудом в различных сферах общественной жизни вы вносите неоценимый вклад в развитие Казахстана.

Примите слова искренней признательности за все, что вы делаете, за свет, которым вы озаряете нашу жизнь! Мы вас ценим и любим!

Будьте здоровы и счастливы!

С наилучшими пожеланиями, Аскар Мамин, - говорится в поздравлении.