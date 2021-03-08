В Сети появились фото прогулки Токаева с собакой

Фотографию опубликовал пресс-секретарь Президента.

В Сети появились фотографии прогулки Президента РК Касым-Жомарт Токаева с собакой, сообщает zakon.kz.

Фотографию опубликовал пресс-секретарь Президента Берик Уали на своей странице в Instagram.

Замечательный день. Утренняя прогулка. В этот прекрасный весенний день глава государства поздравил всех женщин с праздником 8 марта, - подписал он фотографию главы государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин с 8 Марта.

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