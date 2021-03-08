В Алматы прошел марш за женские права

Власти города разрешили феминисткам провести марш и митинг за права женщин.

В Алматы проходит марш за женские права. Феминистки в этом году согласовали с властями города проведение марша и митинга, передает zakon.kz.

Инициаторами марша стали пять организаций - Feminita, "КазФем", "Фемсреда", ОФ "SVET" и FemAgora".

Согласно информации, марш начался в 12:30 в центре парка М. Ганди, в 14:45 - он должен завершится в конечной точке у памятника Ш. Уалиханова.

Далее в 15:00 запланировано начало женского митинга, который завершится в 16:00.

Фото: https://t.me/Zanamiviehali

Фото: instagram.com/rukh2k19

У памятника имени Ш. Уалиханова начался митинг за права женщин.

Фото: instagram.com/rukh2k19

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