Мужчину застрелили в Костанае: задержан полицейский

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Подозреваемый задержан и арестован.
В Костанае застрелили 37-летнего мужчину, передает zakon.kz.
Департаментом полиции Костанайской области начато досудебное расследование по статье 99 ч. 1 ("Убийство") УК РК по факту конфликта между двумя мужчинами, возраст которых 37 лет, в результате которого один выстрелил в другого из зарегистрированного ружья. От полученного ранения мужчина скончался. Подозреваемый задержан и арестован. Проводятся следственные действия. Все обстоятельства расследуется в рамках возбужденного уголовного дела. пресс-служба областной полиции
Также в пресс-службе ДП Костанайской области подтвердили, что "подозреваемый - сотрудник полиции".
В настоящее время проводится досудебное расследование, а также УСБ ДП начато служебное расследование, - добавили в ведомстве.
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