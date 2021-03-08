Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Мужчину застрелили в Костанае: задержан полицейский

Фото: pixabay.com 8 марта 2021, 14:09

Подозреваемый задержан и арестован.

В Костанае застрелили 37-летнего мужчину, передает zakon.kz.

Департаментом полиции Костанайской области начато досудебное расследование по статье 99 ч. 1 ("Убийство") УК РК по факту конфликта между двумя мужчинами, возраст которых 37 лет, в результате которого один выстрелил в другого из зарегистрированного ружья. От полученного ранения мужчина скончался. Подозреваемый задержан и арестован. Проводятся следственные действия. Все обстоятельства расследуется в рамках возбужденного уголовного дела. пресс-служба областной полиции

Также в пресс-службе ДП Костанайской области подтвердили, что "подозреваемый - сотрудник полиции".

В настоящее время проводится досудебное расследование, а также УСБ ДП начато служебное расследование, - добавили в ведомстве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬6
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
В Шымкенте 41-летняя женщина родила десятого ребенка
Моргенштерн, Егор Крид или Little Big. Кто поедет на «Евровидение» от России