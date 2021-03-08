Рэпера застрелили в собственной машине в США

Убийца скрылся сразу после преступления, его мотивы неизвестны.

Американского рэпера Chucky Trill (Кори Детидж) застрелили в его собственной машине на автомагистрали в штате Джорджия, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, прибывшие на место происшествия врачи несколько часов боролись за жизнь музыканта, однако он скончался от полученных ранений.

Кори Детиджу было 33 года.

По данным Mirror, убийца скрылся сразу после преступления, его мотивы неизвестны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!