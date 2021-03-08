Названа причина пожара в Мангистауской областной больнице

По предварительным данным, к возгоранию могло привести короткое замыкание в электропроводке.

В Мангистауской областной больнице рассказали об инциденте в приемном покое, передает zakon.kz.

По предварительным данным, к возгоранию могло привести короткое замыкание в электропроводке. При этом никто не пострадал.

7 марта в 23:30 в инвентарной комнате в приемном отделении Мангистауской областной больницы произошло короткое замыкание в электропроводке. Последствия инцидента ликвидированы работниками больницы, в связи с задымлением пластикового потолка обесточено электричество, хлопка и взрыва не было. В ходе происшествия никто из медицинского персонала и пациентов не пострадал. Больница работает в штатном режиме. Перевод больных в другие отделения не планируется, - сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы.

Фото: пресс-служба Мангистауской областной больницы

Ранее стало известно, что в Актау полицейские эвакуировали людей и тушили пожар в больнице.

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