Осадки, туман, гололед: какой будет погода в Казахстане 9 марта

На большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды.

Прогноз погоды по территории Казахстана на 9 марта предоставил РГП "Казгидромет", передает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки в виде дождя и снега. Лишь на юго-востоке, центре и северо-востоке республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, на северо-западе и севере республики порывы 23-28 м/с. пресс-служба РГП "Казгидромет"

В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, ветер 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Жамбылской, Карагандинской, ночью Атырауской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Восточно-Казахстанской области местами - ветер 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Мангистауской областях ожидаются местами туман, гололед, в Западно-Казахстанской области - усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, днем гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, ночью - ветер 15-20 м/с с низовой метелью.

В Алматинской области ночью местами ожидается туман, днем в районе Жаланашколя - ветер 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 7°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -10°, облачно.

Прогноз погоды на 9 марта.

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