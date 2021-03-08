80-летняя женщина пострадала при пожаре в Актау

Жертв нет, причина возгорания устанавливается дежурным дознавателем.

Утром 8 марта в пристройке на первом этаже дома в 22 микрорайоне произошел пожар, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лада.

При пожаре пострадала 80-летняя женщина.

Об этом сообщил Нуржан Орынбасаров, главный специалист управления по чрезвычайным ситуациям Актау.

Произошло горение домашних вещей на площади в десять квадратных метров. С признаками отравления угарным газом в больницу доставили женщину 1941 года рождения. Состояние - средней степени тяжести, диагностированы термические ожоги I и II степеней, - пояснил Нуржан Орынбасаров.

Пожар ликвидирован в 10:43. Жертв нет, причина возгорания устанавливается дежурным дознавателем.

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