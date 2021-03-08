В двух районах Алматы временно отключат холодную воду

Вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения к сетям нового водопровода.

Ряд зданий в двух районах Алматы на несколько часов отключат от холодной воды, сообщает zakon.kz.

Как сообщает ГКП "Алматы су", 10 марта с 9-ти до 17-ти часов будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные в Медеуском районе на территории микрорайона "Горный гигант".

11 марта с 9-ти до 16-ти часов будет приостановлено водоснабжение жилых домов и иных зданий в Алмалинском районе, расположенных в контуре улиц Макатаева–Раиымбека–Кожамкулова–Сейфуллина, а также на территории Жетысуского района в контуре улиц Райымбека – 2-я Гончарная – Казыбаева – Лобаческого – Акпаева – Сейфуллина, - говорится в сообщении.

Вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения к сетям нового водопровода.

На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.

Жителей города попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Телефон для справок: 274-66-66.

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