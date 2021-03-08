США планируют атаковать Россию в ближайшие три недели

NYT: США собираются провести серию кибератак против России.

США планируют в течение ближайших трех недель осуществить кибератаки на внутренние системы российских властей в ответ на приписываемую РФ хакерскую атаку через программное обеспечение фирмы SolarWinds, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщила в воскресенье газета The New York Times.

Как отметили в газете, хакерские атаки планируется осуществить таким образом, чтобы они были незаметными для остального мира, но "очевидными для российской разведки, вооруженных сил и президента Владимира Путина".

Журналисты отметили, что кибератаки будут проводится в сочетании с экономическими санкциями. Это будет тем самым обещанным ответом администрации американского президента Джозефа Байдена на взлом федеральных сетей, о котором Белый дом неоднократно заявлял ранее, отметили источники NYT.

В Вашингтоне изучают возможность проведения ответных кибератак не только против России, но и против Китая. Как заявили 2 марта в Microsoft, хакерская группировка Hafnium, за которой стоят власти этой страны, совершила атаку на почтовые сервисы американской компании и пыталась украсть сведения из нескольких организаций и учреждений.

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