"Золотое дно": опубликовано самое масштабное расследование о Лукашенко

В сети появилось масштабное расследование о тайниках Лукашенко.

В сети появился "фильм-расследование о коррупции" президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает zakon.kz.

Ранее выход видео был анонсирован на оппозиционных Telegram-каналах "NEXTA" и "NEXTA Live", координирующих протесты в Беларуси после президентских выборов.

В сообщении говорится, что изначально были планы сделать обзор имущества Лукашенко. В процессе работы над фильмом с создателями начали связываться люди, "имевшие близкое отношение к коррупционным схемам диктатора".

Они сообщили столько информации, что нам пришлось несколько раз полностью переписать сценарий, — приводит сообщение ИА Regnum.

Самое масштабное расследование о тайниках Александра Лукашенко - "самого чистого" пересидента в мире. Дорогая недвижимость, собственный авто- и авиапарк, часы и даже золотые ручки, а в декларации - "голодранец". Инсайды, схемы, планы, документы, свидетельства очевидцев и голые факты о роскошной жизни диктатора. Команда NEXTA собрала воедино все - как известные, так и не публикованные ранее материалы о семье Лукашенко, его кошельках и хитросделанных способах взаимовыгодного сотрудничества с прикорытными олигархами. Продолжение следует, - говорится в описании видео на youtube.

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