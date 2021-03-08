ВОЗ: Женщины непропорционально сильно пострадали от пандемии

Как отметил Тедрос Аданом Гебрейесус, потери в сфере занятости были более высокими среди женщин, чем среди мужчин.

Последствия охватившей мир пандемии во многих случаях более сильно сказались на женщинах, чем на мужчинах, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Это проявилось, в частности, в росте домашнего насилия и снижении возможностей для доступа к охране репродуктивного здоровья, заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Во многих случаях женщины непропорционально сильно пострадали от пандемии COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание). Мы стали свидетелями чудовищного роста насилия в отношении женщин и сокращения доступа к услугам здравоохранения, касающихся пола и репродукции. В относительных цифрах потери в сфере занятости были более высокими среди женщин, чем среди мужчин. Женщины несут также дополнительное бремя, связанное с уходом за детьми и пожилыми, - заявил гендиректор.

Он напомнил, что женщины, составляющие около 70% медицинских работников в мире, в условиях пандемии сыграли "ключевую роль в лечении и спасении жизней".

В связи с отмечаемым 8 марта Международным женским днем Гебрейесус поблагодарил женщин, работающих в сфере здравоохранения, за "продвижение здоровья, сохранение мира безопасным и оказание помощи уязвимым людям".

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