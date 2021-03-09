Трем знакам зодиака астрологи предсказали встречу с родственной душой весной

Речь о Рыбах, Козерогах и Весах.

Астрологи назвали знаки зодиака, которых этой весной ожидает встреча с родственной душой, передает zakon.kz.

По данным ntr-24.ru, весной многое может измениться для трех знаков зодиака, которых может ожидать встреча со второй половиной - самой настоящей родственной душой.

Рыбы

Рыбы, из всех знаков зодиака вам повезет в любви этой весной больше всего. Многие из вас почувствовали настоящую любовь еще в 2020 году, и в ближайшие месяцы атмосфера в личной жизни станет еще лучше. Особенно хороших новостей ждите с 11 апреля, - отметили астрологи.

По их словам, уже в начале весны возможны тесное общение с любимым человеком или возможность возобновить давнюю любовь. Полные и спокойные периоды будут чередоваться, вы получите поддержку близких людей. Те Рыбы, у кого уже есть партнер, скорее всего, укрепят и углубят отношения, так что на горизонте замаячит свадьба или, по меньшей мере, еще большая степень близости. Связи, которые вы завязываете сейчас, могут длиться очень долго, если не всю жизнь.

Отличное сочетание вас ждет со знаком Тельца, Рака, Скорпиона и Козерога. Вы хотите вечной любви, очень романтичны, и не зря говорят, что вы - одни из лучших любовных партнеров зодиака. Вы прекрасно поладите со Скорпионами, но и с Раком, способным подарить вам глубокую любовь, которую вы ищете. Если вы не встречаетесь с этими близкими водными знаками, есть Телец и Козерог, с которыми вы тоже образуете прекрасную пару, поскольку они могут дать вам безопасность. Это именно то, что вам нужно, чтобы показать себя с лучшей стороны.

В поисках второй половины звезды могут привести вас к похожим водным знакам, потому что вы отлично ладите. Но это не значит, что вы не можете создать прекрасную семью с каким-то другим знаком. Главное, что есть любовь, - подчеркнули астрологи.

Козероги

Козерог, вы очень преданы идее семьи, наверняка не раз представляли, как вьете гнездышко, и весна 2021 года приблизит вас к воплощению этой мечты. Одинокие Козероги встретят кого-то особенного, с кем им захочется провести остаток жизни, - отметили астрологи.

Согласно прогнозу, уже состоящие в отношениях Козероги почувствуют, что отношения становятся серьезнее и прочнее. Вероятно, в прошлом у вас было немало проблем с партнером, и вы не могли установить тесный контакт, даже если этого очень хотели. В ближайшие месяцы все эти трудности исчезнут, коммуникация между вами и любимым человеком улучшится, а личная жизнь развернется в совершенно новом направлении.

Вполне возможно, что вы начнете вместе жить с нынешним партнером, вместе переедете жить за границу или обручитесь. В любом случае все пойдет так, как надо именно вам. Весной страсть будет сильнее – либо вы повстречаете кого-то нового, либо ваши текущие отношения "загорятся" снова, - подчеркнули астрологи.

По их словам, одинокие Козероги уже в начале весны могут чувствовать бабочек в животе, но астрологи предупредили, что этому знаку зодиака нужно быть осторожными.

Из-за страстного желания любви не вовлекайтесь в серьезные отношения с первых встреч. Проявив немного терпения, вы сделаете лучший выбор и избежите потенциальных разочарований, - отметили астрологи.

Лучшее сочетание - с Тельцом, Девой, Скорпионом и Рыбами. Вы с точки зрения многих ведете себя довольно жестко, но не для Тельцов и Дев, потому что они руководствуются теми же жизненными идеалами. Скорпионы ценят вашу амбициозность, вашу эмоциональную устойчивость и серьезность в решении проблем. Вы же рады тому, что партнер всегда прочно стоит на земле, ведь сами могут легко от нее оторваться. В Козероге Рыбы видят образец для подражания, и в результате связь между двумя этими знаками зодиака может быть очень успешной и перерасти в вечную любовь.

Весы

По словам астрологов, Весам весна приносит умиротворение и безмятежность в любви.

Состоящие долгое время в отношениях люди будут счастливы со своим партнером. Есть большая вероятность, что многие Весы поженятся или выйдут замуж, а одинокие мужчины и женщины встретят того, с кем захотят провести старость. Так что пользуйтесь возможностями пообщаться, путешествовать, наслаждаться мелочами. Вполне возможно, что ваша будущая вторая половина найдет вас первой. Весенние месяцы и начало лета будут отмечены большой страстью и любовью, что сделает ваши отношения еще прекраснее. Связи, которые раньше не оправдали ожиданий, не только сохранятся, но и откроется пространство для их обновления и улучшения, - подчеркнули астрологи.

Лучшее сочетание – с Близнецами, Стрельцами и Водолеями. Будучи настоящим дипломатом и "чародеем", вы прекрасно поладите с Близнецами и Водолеями.

Согласно прогнозу, с ними возможна большая любовь, потому что они неисправимые мечтатели и знают, как давать партнеру личное пространство, когда это необходимо.

А если вы объединитесь со Львом, то станете настоящей парой, которая будет любить друг друга, как в красивом романе. Со Стрельцом у Весов будет полный мир в доме и отношения, полные уважения, - добавили астрологи.

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