"Покойник" задвигал руками и ногами перед посмертным вскрытием

Это произошло в индийском штате Карнатака.

"Покойник" оказался жив и задвигался перед посмертным вскрытием, передает zakon.kz.

По данным Лента.ру, в индийском штате Карнатака живого пациента сочли мертвым и отправили на вскрытие.

Сообщается, что 27-летний Шанкар Шанмух Гомби попал в больницу после ДТП.

Сотрудники больницы заключили, что спасти пациента невозможно, и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. После этого его направили на посмертное вскрытие.

Как сообщает издание The Times of India, во время подготовки к процедуре один из участников вскрытия заметил, что "покойник" двигает руками и ногами. Осмотр показал, что пациент жив.

Отмечается, что мужчину направили в частную больницу для дальнейшего лечения.

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