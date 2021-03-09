Сколько лет потребуется для уравнивания числа мужчин и женщин во главе стран

По данным ООН, всего в 22 странах женщина является главой государства или правительства.

В ООН подсчитали, когда сравняется доля женщин и мужчин во главе стран, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, равной доли женщин и мужчин во главе государств и правительств при нынешнем уровне прогресса удастся добиться через 130 лет.

При нынешнем уровне прогресса достижение равенства полов на уровне глав государств и правительств займет еще 130 лет, - заявила она на неформальной встрече СБ ООН.

По ее словам, ООН должна подавать личный пример в вопросов обеспечения равенства полов. Как указала ДиКарло, генсек ООН назначил женщин более, чем на 57% руководящих должностей в специальных политических миссиях организации, в том числе на посты глав миссий в Афганистане и Ираке.

Мы привержены конструктивному участию женщин в мирных процессах, которые проходят под эгидой ООН, - отметила она.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш отметил, что всего в 22 странах женщина является главой государства или правительства, при этом только 21% министров - женщины, а женщины-парламентарии составляют менее 25% депутатов.

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