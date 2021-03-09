Трамп разрешил Республиканской партии использовать его имя для сбора средств

Ближайшее мероприятие по сбору средств состоится в отеле неподалеку от его резиденции.

Бывший президент США Дональд Трамп дал свое согласие Республиканской партии на использование его имени и образа для сбора средств, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По сведениям агентства Bloomberg, Трамп сообщил на выходных председателю Национального комитета Республиканской партии Ронне Макдэниел, что не против использования его имени республиканцами в том же формате, в котором это происходит сейчас.

Как отмечает агентство, это произошло после того, как в Национальном комитете ему указали, что у партии "есть полное право ссылаться на публичных фигур", согласно положениям конституции страны. Ближайшее мероприятие по сбору средств состоится в отеле неподалеку от резиденции Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида), и ожидается, что бывший президент примет в нем участие.

Ранее газета Politico сообщила, что юристы Трампа направили трем крупнейшим организациям Республиканской партии уведомление о необходимости прекратить использование его имени и образа для сбора средств. По ее сведениям, бывший президент был возмущен тем, что "его имя без разрешения используется организациями, которые помогают республиканцам, поддержавшим импичмент в отношении него".

Сенат Конгресса США 13 февраля оправдал Трампа в рамках второй по счету процедуры его импичмента, инициированной законодателями от Демократической партии США в Палате представителей. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов (при необходимых как минимум 67), против - 43. Процедура импичмента была запущена из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была лишь одна - подстрекательство к мятежу. На процессе члены контролируемой демократами Палаты представителей выступали в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!