В Казахстане снизилась заболеваемость COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрирован 571 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 8 марта в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрирован 571 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 219 325 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 25 775 (+61),
- в городе Алматы - 26 114 (+118),
- в ВКО - 22 333 (+18),
- в Атырауской области - 17 468 (+27),
- в Павлодарской области - 18 202 (+63),
- в Карагандинской области - 15 784 (+35),
- в Акмолинской области - 14 174 (+72),
- в ЗКО – 13 465 (+39),
- в СКО - 12 606 (+24),
- в Костанайской области - 12 825 (+50),
- в Алматинской области - 11 294 (+38),
- в городе Шымкент - 6 290 (+0),
- в Жамбылской области - 6 072 (+17),
- в Туркестанской области - 4 331 (+3),
- в Мангистауской области - 4 285 (+3),
- в Актюбинской области - 4 404 (+3),
- в Кызылординской области - 3 903 (+0).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 464 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:
- в городе Нур-Султан - 66,
- в городе Алматы - 26,
- в Акмолинской области - 59,
- в Алматинской области - 75,
- в Атырауской области - 85,
- в ЗКО - 7,
- в Карагандинской области - 43,
- в Костанайской области - 22,
- в Кызылординской области - 3,
- в Павлодарской области - 67,
- в СКО - 11.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 202 694 человека.
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