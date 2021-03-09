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В Казахстане снизилась заболеваемость COVID-19

Фото: pixabay.com 9 марта 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрирован 571 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 8 марта в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 571 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 219 325 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 25 775 (+61),
  • в городе Алматы - 26 114 (+118),
  • в ВКО - 22 333 (+18),
  • в Атырауской области - 17 468 (+27),
  • в Павлодарской области - 18 202 (+63),
  • в Карагандинской области - 15 784 (+35),
  • в Акмолинской области - 14 174 (+72),
  • в ЗКО – 13 465 (+39),
  • в СКО - 12 606 (+24),
  • в Костанайской области - 12 825 (+50),
  • в Алматинской области - 11 294 (+38),
  • в городе Шымкент - 6 290 (+0),
  • в Жамбылской области - 6 072 (+17),
  • в Туркестанской области - 4 331 (+3),
  • в Мангистауской области - 4 285 (+3),
  • в Актюбинской области - 4 404 (+3),
  • в Кызылординской области - 3 903 (+0).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 464 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в городе Нур-Султан - 66,
  • в городе Алматы - 26,
  • в Акмолинской области - 59,
  • в Алматинской области - 75,
  • в Атырауской области - 85,
  • в ЗКО - 7,
  • в Карагандинской области - 43,
  • в Костанайской области - 22,
  • в Кызылординской области - 3,
  • в Павлодарской области - 67,
  • в СКО - 11.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 202 694 человека.

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