Мифы об антителах развеял иммунолог

Он объяснил, что уровень защиты организма от инфекции определяется не только антителами.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов перечислил ситуации, когда количество антител к коронавирусу SARS-CoV-2 необходимо проверять, а когда подобный анализ не имеет смысла, передает zakon.kz.

Об этом он рассказал радио Sputnik.

Иммунолог объяснил, что уровень защиты организма от инфекции определяется не только антителами, иммунная система состоит из тысяч компонентов, соотношение которых у каждого человека свое.

По его мнению, количество антител к коронавирусу SARS-CoV-2, образовавшихся в организме после вакцинации или перенесенного заболевания, фактически не имеет значения для оценки, насколько защищен человек.

Антитела легко считать, но они фактически не имеют значения в численном выражении для уровня защиты. Если они есть, то есть, если нет - то нет, - сказал Жемчугов.

Врач уточнил, что измерять количество антител после прививки не имеет никакого смысла.

После вакцинации измерять титр антител вообще не имеет смысла, все равно это никак не повлияет, иммунный ответ есть, защита все равно есть, и ее никак не усилить, - считает он.

Он отметил, что со временем выработка антител сокращается, но это не означает, что организм становится беззащитным.

Если нет контакта с вирусом, вируса в организме нет, выработка антител сокращается. Так устроен организм, невозможно представить, что все антитела ко всем микробам, с которыми мы контактируем, постоянно были бы в высоком титре. Но остаются клетки памяти, которые при повторном контакте с вирусом резко активизируются, причем в течение двух суток, а не в течение трех недель, как при первом контакте. И уже активирована иммунная система, и она губит вирусы при повторном контакте за два-три дня, максимум, - объяснил Жемчугов.

Врач-иммунолог считает, что количество антител имеет смысл выяснять только перед вакцинацией.

Если антитела есть, то есть человек переболел, то вакцинацию целесообразно делать однократно - если человек считает, что антител мало, и волнуется по этому поводу. Однократной вакцинации любой вакциной будет достаточно, чтобы активизировать клеточную память. Это если человек болел примерно год назад. А если есть антитела, и человек знает, что переболел в пределах полугода, то вакцинация не обязательна, - считает он.

По его словам, оценивая количество антител, нужно учитывать различия между тест-системами, которых сейчас очень много: начиная от хроматографических, как тесты на беременность, и заканчивая строгими количественными тестами на отдельные антигены.

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