В Алматы проходят съемки индийского фильма

Романтическая комедия Gaalipata-2 готова на 70%.

Романтическая история любви двух студентов из известного индийского фильма Gaalipata-2 получила свое развитие в Алматы, передает zakon.kz.

Как сообщает "Хабар 24", действия во втором сезоне будут разворачиваться в самых красивых местах мегаполиса. В качестве съемочных площадок режиссеры выбрали двадцать локаций.

Отмечается, что в съемках второго сезона индийского фильма принимают участие казахстанские танцоры республиканского уровня и музыканты из консерватории. Gaalipata-2 – это продолжение романтической комедии, но, в отличие от старого, в новом кино почти половина сцен снимается в Алматы и Алматинской области.

Режиссер фильма Йогарадж Бхат признается, что локации он выбирал тщательно, чтобы зритель мог увидеть всю красоту природы казахской степи.

Это далеко не первый мой фильм. Для каждой картины я стараюсь выбирать самые красивые места. В Казахстане очень много таких локаций. А самое главное - все они близко расположены друг к другу. Йогарадж Бхат

История интригует с самого начала. Трое друзей детства – Ганеш, Дигант и Китти – одновременно влюбляются в молодых девушек. История начинается в Индии и продолжается в Казахстане. Она снималась в Чарынском каньоне, на водоемах и в ущельях, на горнолыжном курорте Шымбулак и в Парке 28 панфиловцев. Над сценарием авторы работали очень долго. Проигрывали все жизненные ситуации, начиная от ссор до счастливых моментов влюбленных. Как оказалось, актерам войти в образы было не так уж и сложно.

Режиссер этого фильма – мой очень близкий друг. Когда мне предложили роль, я сразу же согласился. Сценарий написали под мой характер. Кроме того, я очень часто играю в романтических фильмах. В нашей стране, в основном, снимают кино именно про любовь. актер Ганеш

По словам актрисы Вайбхави Шандилья, она с детства снимается в фильмах.

Роль дается мне легко. В Казахстане я впервые. Эта страна навсегда останется в моей памяти. Особенно мне понравилось озеро Кольсай, - поделилась она.

Как отметила линейный продюсер Gaalipata-2 - казахстанка Майра Карсакбаева, это ее третий проект с Индией.

Сейчас мы работаем над кинокомиссией. Кинокомиссия служит для привлечения иностранных проектов, чтобы они снимались в Казахстане, использовали наши локации. Пока у нас масштабных нет. С другими странами такого сотрудничества еще не было. Надеемся, что вскоре это все будет. Майра Карсакбаева

Как сообщается, романтическая комедия Gaalipata-2 готова на 70%. Фильм порадует зрителей уже в конце лета.

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