Как автоматическая торговля изменила финансовые рынки

Случился технологический прорыв, который затронул абсолютно все сферы жизни, торговли и работы на рынках.

Как работали трейдеры прошлого?

Мы говорим не про совсем древние времена, когда все собирались в больших зданиях и, перекрикивая друг друга, открывали и закрывали сделки. Мы говорим про последние 15-20 лет. Работа трейдера в начале XXI века была непростой. Нужно было собирать данные, анализировать их, читать новости и прогнозы. Все это требовало столько времени, что неудивительно, сколь мало людей добивались успеха. Сегодня все изменилось, и зарабатывать на международном валютном рынке может почти каждый.

Что случилось?

Случился технологический прорыв, который затронул абсолютно все сферы жизни, торговли и работы на рынках. Действительно все. Например, еще несколько лет назад основным способом пополнения счетов у брокеров были банковские карты. Сегодня же гораздо выгоднее пополняться при помощи биткоинов и альткоинов. Например, один из самых известных в мире брокеров Alpari вообще не берет комиссий при пополнении счета с помощью криптовалют.

Прорыв коснулся и других сфер, в частности, развития технического анализа. Дело в том, что рынок обладает абсолютной памятью. Любые изменения и скачки курсов навсегда сохраняются в компьютерах, в аналитических программах и сервисах. Также сохраняется и информация о том, какие сделки принесли наибольшую прибыль, а какие — увели крупных и мелких игроков в минус.

За последние десятилетия были накоплены и проанализированы терабайты таких данных. И в какой-то момент количество информации перешло в качество аналитики.

Абсолютно новый подход

Результатом описанного выше процесса стало возникновение так называемых "советников" для работы на финансовых рынках. Особенно популярными они стали на рынке Forex. Что же такое советник?

Советник — это сервис, который постоянно анализирует все изменения курсов и предоставляет трейдерам информацию о лучших моментах и котировках для открытия и закрытия сделок. Советник может выглядеть как push-уведомление или канал, например, в Telegram или WhatsApp. Тогда его называют "сигналами", ведь он сигнализирует вам, что пора торговать. Другой вариант — это программа-советник. Вы скачиваете ее, устанавливаете на свою платформу для торговли, и он торгует самостоятельно.

Советник или человек?

Есть ряд причин, по которым стоит выбрать торговлю через советника. Во-первых, советник всегда следует выбранной стратегии. Он не будет ставить, потому что ему "показалось". Он открывает сделки, основываясь на анализе. Во-вторых, советник обрабатывает огромные массивы данных. Человеку такое просто не под силу. Наконец, в-третьих, советник полностью лишен эмоций и действует, исходя из логики и математики. Он никогда не паникует, у него не бывает плохого настроения или азарта.

Важно и то, что советники открывают доступ на рынок Forex новичкам. Если вы никогда ранее не занимались трейдингом, вам потребуется время, чтобы научиться, и еще больше времени, чтобы тратить его на самостоятельную торговлю. А чтобы установить советника и начать зарабатывать деньги, хватит и получаса.

Неужели все так просто?

Основная сложность в том, как выбрать подходящего советника. Ведь на рынке их представлены сотни. Сделать выбор самостоятельно может быть непросто, ведь нужно учесть множество факторов: стратегию, риски, минимальные вложения.

Здесь новичкам может помочь проверенный брокер. Например, в компании Alpari подбор советника осуществляет персональный менеджер. Достаточно просто зарегистрировать личный кабинет, открыть счет и связаться с менеджером. Причем в Alpari существуют демо-счета, на которых вы сможете потренироваться и проверить советника.

Очень важно выбирать именно проверенного брокера, который уже доказал свою надежность Alpari работает с 1998 года, объединяет более 200 000 трейдеров из 150 стран мира и всегда идет в ногу со временем. Доверяя профессиональному брокеру и торгуя через советника, вы сможете не просто освоить новую профессию, но и обеспечить себе пассивный доход практически с первого дня работы.

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