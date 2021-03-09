Казахстанцев захлестнула новая волна интернет-мошенничества

Чаще всего обманывают жителей Алматы, Нур-Султана и Шымкента.

В Казахстане мошенники заметно оживились, сообщает zakon.kz.

По данным аналитиков Finprom.kz, большая часть правонарушений — случаи интернет-мошенничества.

В январе 2021 года в стране зарегистрировали 4 тыс. уголовных правонарушений по статье "мошенничество" — сразу на 30,9% больше, чем в январе прошлого года.

Среди них большая часть (сразу 43,3%) пришлась на интернет-мошенничество: 1,8 тыс. правонарушений. Также зарегистрировали 18 правонарушений с использованием платежных карт, 11 правонарушений в сфере кредитования и по одному случаю мошенничества в сферах займа денежных средств и недвижимости, - отметили исследователи.

Доля зарегистрированных правонарушений по статье "мошенничество" от всех уголовных правонарушений против собственности в текущем году составила 37,3%, против 22,4% годом ранее.

В региональном разрезе 44,1% случаев мошенничества традиционно пришлось на "лидирующую" тройку мегаполисов: Алматы (824 правонарушения, плюс 4,7%), Нур-Султан (524 правонарушения, плюс 56%) и Шымкент (433 правонарушения, плюс 33,6%).

Меньше всего случаев мошенничества среди 17 регионов страны зарегистрировали в Северо-Казахстанской области: 71 правонарушение, минус сразу 42,7% за год.

Наибольший годовой рост пришелся на Мангистаускую (в 2,5 раза, до 106 правонарушений), Карагандинскую (в 2,1 раза, до 372 правонарушений) и Жамбылскую (в 2,1 раза, до 143 правонарушений) области.

11 казахстанских банков опубликовали в казахстанских СМИ совместное обращение к гражданам из-за атак мошенников и предупредили о недобросовестных схемах. Мошенники звонят, представляются сотрудниками банков, сообщают о возможной краже денег со счетов клиента и предлагают срочно перевести деньги на "зеркальный счет", "страховому агенту", в "страховую ячейку" и так далее. Рассылают сообщения по почте или в мессенджерах с информацией про благотворительные акции, уникальные финансовые услуги, розыгрыши призов и многое другое.

Банки советуют сразу класть трубку, не вступать с мошенниками ни в какие переговоры и ни в коем случае не называть никаких личных данных или данных своих счетов и карт.

Установленная сумма причиненного ущерба правонарушениями по оконченным уголовным делам по статье "мошенничество" в январе 2021 года составила 1,8 млрд тг, против 3,1 млрд тг годом ранее.

Наибольший ущерб нанесен физическим лицам — 1,1 млрд тг. Ущерб государству составил 529,9 млн тг, юридическим лицам — 82,7 млн тг, - заключили аналитики.

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