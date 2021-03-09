Маск потерял 27 млрд долларов за неделю

Стоимость акций Tesla падала четыре дня подряд.

Резкий обвал акций Tesla сократил активы генерального директора компании Илона Маска, который потерял почти 27 млрд долларов за одну неделю, передает zakon.kz со ссылкой на Entrepreneur.

По данным Forbes, состояние Илона Маска составляет 151,1 млрд долларов . Он уступил звание богатейшего человека основателю Amazon Джеффу Безосу.

Стоимость акций Tesla падала четыре дня подряд. Отчасти это связано с распродажей технологических акций, а также с падением биткоина.

8 февраля компания по производству электромобилей инвестировала в криптовалюту 1,5 млрд долларов. Эта сделка повысила стоимость биткоина до нового максимума, превысив 50 тысяч долларов за единицу. Однако вскоре курс криптовалюты упал до 45 тысяч долларов, что привело к убыткам для Tesla.

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