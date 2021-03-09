Депутаты Мажилиса предложили разработать долгосрочную политику в сфере тарифообразования

Решения принимаются спонтанно, бессистемно и без всестороннего рассмотрения - мажилисмены.

Депутаты Мажилиса обратились с депутатским запросом к заместителю премьер-министра РК Роману Скляру с предложением разрешить сложную ситуацию, сложившуюся в электроэнергетической отрасли, передает zakon.kz.

Отсутствие Комплексных планов и программ развития электроэнергетики приводит к тому, что энергокомпании не видят перспектив развития, а отрасль в целом теряет свою инвестиционную привлекательность, - говорится с запросе.

Как отметили мажилисмены, в министерстве энергетики, начиная с 2014 года, до сих пор нет конкретного плана развития электроэнергетической отрасли, каждая энергокомпания вынуждена искать свой путь развития - все это приводит к разобщенности целей и неконтролируемым процессам в отрасли.

Решения принимаются спонтанно, бессистемно и без всестороннего рассмотрения. У инвесторов нет понимания, куда будет двигаться электроэнергетика Казахстана, что, в свою очередь, создает большие риски для них и соответственно потерю интереса к инвестициям в отрасль. Генеральная схема развития электроэнергетики Республики Казахстан на сегодняшний день не разработана. Также отмечаем, что до сих пор не принят закон "О теплоснабжении", - отметили депутаты.

Также в депзапросе говорится, что энергетическая система Казахстана уже сейчас испытывает дефицит маневренных мощностей балансирующих энергосистему в периоды максимумов и минимумов. Более трети основного генерирующего оборудования электростанций исчерпали свой парковый ресурс.

В среднем по стране изношенность электрических сетей более 60%, а тепловых - 50%. С каждым годом увеличивается количество бесхозяйных сетей, а также сетей, непереданных с баланса местных исполнительных органов на баланс эксплуатирующим организациям.

Растущие показатели технической изношенности производственных активов вызывают необходимость немедленного принятия неотложных мер. Отсутствие комплексной программы развития электроэнергетической отрасли, которая должна быть направлена на решение проблемных вопросов, уже приводит к таким ситуациям, которые произошли 10 января текущего года в Атырауской области, когда из-за аварийного отключения ЛЭП 220кВ ряд районов области и г.Атырау остались без электроэнергии, - говорится в запросе.

Эта авария произошла из-за слабой связи Западного региона РК по ВЛ-220кВ с энергосистемой Российской Федерации и отсутствием связи энергосистемы Западного региона с Единой энергосистемой.

Серьезной проблемой депутаты также назвали действующее тарифное регулирование.

На сегодняшний день для одной и той же электростанции тарифы на электрическую энергию устанавливаются Министерством энергетики, а тарифы на тепловую энергию утверждаются Министерством национальной экономики. Для энергопроизводящих организаций, вырабатывающих одновременно электрическую и тепловую энергию, это означает наличие двух государственных регуляторов в области тарифообразования для одного субъекта, - указывается в депутатском запросе.

Они также отметили, что посредством принятия Экологического кодекса и иных изменений законодательства, регулирование энергетической отрасли опосредовано осуществляет и Министерство экологии, геологии и природных ресурсов. Отсутствие единого отраслевого регулятора формирует противоречивую государственную политику в сфере электроэнергетики, приводит к упадку отрасли и не отвечает реальному положению дел.

В создавшейся ситуации, предприятия энергетики Казахстана не смогут проводить обновление оборудования в установленные сроки, и тем самым, в рамках интеграции в Евразийском союзе, возможна ситуация, когда Казахстан потеряет в будущем энергонезависимость и будет вынужден покупать более дорогостоющую электроэнергию российских электростанций, - считают мажилисмены.

В связи с чем они считают необходимым:

Разработать Национальный проект развития электроэнергетической отрасли, для решения неотложных вопросов с целью улучшения ситуации в электроэнергетике и ее дальнейшего динамичного развития. Разработать долгосрочную государственную политику в сфере тарифообразования. Полностью пересмотреть и обновить политику тарифообразования в сфере электро- и теплоэнергии с целью создания "стимулирующих" методов тарифообразования, обеспечения его прозрачности и создания условий рентабельной и безубыточной деятельности для энергопроизводящих, энергопередающих и энергоснабжающих организаций; Рассмотреть возможность создания единого отраслевого регулятора в сфере электроэнергетики; Рассмотреть возможность государственного регулирования стоимости угля, газа и тарифов на транспортировку топлива, а также механизмов, стимулирующих энергопроизводящие организации внедрять наилучшие доступные технологии.

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