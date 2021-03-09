Более 30 тысяч казахстанцев привились вакциной от коронавируса - Минздрав

В Казахстане вакцинация от коронавируса началась 1 февраля.

Минздрав опубликовал данные о вакцинации населения, передает zakon.kz.

По данным министерства, первым компонентом вакцины "Спутник V" привились 33 279 человек. Вторым компонентом - 15 856 казахстанцев.

1 февраля в Казахстане началась массовая вакцинация от коронавируса. Власти отмечали, что на первом этапе прививать будут медиков, на втором этапе - педагогов общеобразовательных школ и вузов, а третий этап охватит педагогов школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студентов и людей с хроническими заболеваниями.

Одними из первых прививку получили вице-министры здравоохранения Ерлан Киясов и Ажар Гиният.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!