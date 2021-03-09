Казахстанцев хотят привлечь к управлению государством

Это предусматривается в проекте закона "Об общественном контроле".

Министерство информации и общественного развития разработало законопроект "Об общественном контроле", предусматривающий участие казахстанцев в управлении государством, передает zakon.kz.

Проект закона разработан в рамках реализации послания президента Касым-Жомарта Токаева: "Казахстан в новой реальности: время действий".

Основной целью законопроекта является обеспечение участия граждан в управлении делами государства. Принятие проекта закона не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий и не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета, - говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, правительство уже внесло проект закона на рассмотрение в Мажилис.

Зачем нужен общественный контроль

Как следует из документа, общественный контроль - деятельность субъектов (граждане Казахстана) общественного контроля, направленная на анализ и оценку деятельности объектов (органы, учреждения исполнительной государственной власти и местного государственного управления), затрагивающих права и законные интересы неограниченного круга лиц.

Это значит, что после принятия закона рядовых казахстанцев будут привлекать к управлению делами государства, касающихся их жизни, прав и законных интересов населения.

В задачи общественного контроля входит:

вовлечение граждан в процесс общественного контроля;

обеспечение учета общественного мнения при принятии решений;

обеспечение прозрачности и открытости деятельности объектов общественного контроля;

обеспечение взаимодействия субъектов и объектов общественного контроля;

повышение эффективности деятельности объектов общественного контроля;

повышение уровня доверия граждан к деятельности объектов общественного контроля;

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.

Вместе с тем указывается, что к этой работе не будут привлекать тех, у кого есть непогашенная судимость, а также признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, состоящих на учете у психиатра или нарколога.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждении до 19 марта.

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