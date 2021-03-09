Казахстан занял 103 место по скорости мобильного интернета

Скорость мобильного интернета в РК увеличилась за год на 6,6%, до 20,15 мегабит в секунду.

Высокая скорость интернета жизненно важна для сильной экономики: сегодня, в эпоху COVID-19, именно этот фактор позволяет людям работать, заниматься бизнесом и эффективно поддерживать коммуникации, сообщает zakon.kz со ссылкой на Ranking.kz.

В глобальном рейтинге стран мира по скорости мобильного интернета в январе 2021 года первое место заняли ОАЭ: скорость интернета здесь составила 183,03 мегабит в секунду. В ТОП-5 стран также вошли Южная Корея, Катар, Китай и Саудовская Аравия.

Казахстан, в свою очередь, занял 103-е место в мире, улучшив свою позицию на 3 строчки. Страна вошла в ТОП-25 государств по росту в рейтинге. Скорость мобильного интернета в РК увеличилась за год на 6,6%, до 20,15 мегабит в секунду. Сейчас Казахстан совместно с Кыргызстаном является лидером по скорости интернета среди стран Центральной Азии.

Отдельно стоит отметить: интернет в Казахстане становится быстрее на фоне роста использованного трафика, то есть скорость растет, несмотря на увеличение нагрузки. Используемый трафик, в свою очередь, растет за счет перехода на удаленный формат работы большинства казахстанцев, дистанционного обучения, значительного увеличения потребления видеоконтента и т. д.

Число абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, в РК достигло 16 млн единиц — на 6,8% больше, чем годом ранее. Доля абонентов с доступом к интернету составила уже 66,2% от общего числа абонентов сотовой связи, при этом всего пять лет назад показатель достигал лишь 35%.

Значительный импульс в развитии мобильной связи отрасль получила в 2011 году, когда в стране была внедрена связь стандарта 3G. В 2014 году операторы связи начали предоставлять услуги в стандарте 4G/LTE. В 2019 году в Казахстане был реализован пилотный проект по тестированию сетей связи 5G в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Первые результаты тестирования были положительными, и эксперты сообщили о готовности к внедрению технологии 5G на территории Казахстана.

Для дальнейшего обеспечения казахстанцев высокоскоростным интернетом мобильные операторы прикладывают значительные усилия и реализуют масштабные инвестиционные проекты. В 2020 году инвестиции в основной капитал на рынке телекоммуникаций увеличились на 37,2%, до 140,9 млрд тг.

Ключевые направления инвестиций в основной капитал в секторе включают:• замену старого оборудования;• расширение производственных мощностей с целью увеличения числа абонентов;• внедрение новых технологий;• расширение покрытия в удалённых районах;• прочее.

Таким образом, в стране предпринимаются все меры для дальнейшего улучшения скорости интернета и охвата населения.

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