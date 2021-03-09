AQUALINA RESORT: живите на курорте

Частные виллы, с террас которых открывается вид на море, имеют персональный бассейн-лагуну с морской водой и предлагают простор для семейного отдыха.

Мечту о доме с видом на море можно осуществить, не выезжая за пределы Казахстана! Крупный девелопер Bazis-A открыл продажи жилого комплекса-курорта AQUALINA RESORT на побережье Каспийского моря, в 20 км от Актау.

Актау – единственный город в Казахстане, имеющий выход к морю. Еще в 2018 году Елбасы Нурсултан Назарбаев на Саммите глав прикаспийских государств отметил важное значение региона в плане развития туристического потенциала. Гости из ОАЭ, Азербайджана и России могут долететь до "жемчужины Каспия" всего за 2 часа. Иностранные и отечественные инвесторы прогнозируют, что порядка 60% отдыхающих составят иностранные туристы. А для казахстанцев открываются перспективы инвестировать в курортную недвижимость, жить и отдыхать на морском побережье, не покидая страны.

Новый туристический центр Казахстана занимает территорию в 130 га, на которой расположатся лучшие локации курортной жизни, отдыха и развлечений. Уже в 2020 году побережье Актау стало одним из наиболее привлекательных направлений пляжного отдыха – его посетили более 117 тыс. туристов. Многие казахстанцы уже оценили отдых в первом отеле, построенном на побережье, – Rixos Water World Aktau.

Проектом AQUALINA RESORT на территории площадью 10 га предусмотрены апарт-отель, частные виллы, таунхаусы и апартаменты с высоким уровнем сервиса.

Территория AQUALINA RESORT располагается вдоль береговой линии. В окружении комплекса-курорта – гольф-клуб, занимающий площадь 39,5 га, торговая галерея с бутиками lux-класса для любителей модного шопинга, тематический парк со множеством аттракционов и отели международного уровня.

Архитектура AQUALINA RESORT в стиле современного минимализма – сдержанная и лаконичная – гармонично подчеркнута курортной дерзостью окружающего ландшафта.

Апарт-отель, частные виллы, таунхаусы и апартаменты сгруппированы в несколько приватных кварталов с обособленными дворами, бассейнами, игровыми площадками и местами для отдыха. Кварталы объединяет пешеходный бульвар, ведущий к набережной и пирсу.

Частные виллы, с террас которых открывается вид на море, имеют персональный бассейн-лагуну с морской водой и предлагают простор для семейного отдыха.

Уютные таунхаусы с персональными террасами объединены в обособленные кварталы с собственным бассейном-лагуной; террасы на крыше как акцентное преимущество не доступны посторонним взглядам.

Четырехэтажные дома с комфортными апартаментами интересны не только для постоянного проживания, но и для инвестиций. Террасы, балконы и большие панорамные окна дарят завораживающий вид на море. Закрытые от посторонних дворовые пространства предусматривают бассейны, игровые и спортивные площадки.

Жизнь наполнена бесконечными возможностями для поиска необыкновенного и встреч с новым! Расширяйте свои горизонты! Каким будет ваш следующий необыкновенный момент в AQUALINA RESORT, решать только вам.

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