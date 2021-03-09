Цены на жилье выросли в Казахстане

Также выросла арендная плата.

Как изменились цены на рынке жилья в феврале 2021 года, рассказали в Агентстве по стратегическому планированию и реформам и Бюро национальной статистики, передает zakon.kz.

За месяц (февраль 2021 года к январю 2021 года) цены перепродажи благоустроенного жилья повысились на 3,1%, продажи нового – на 1,2%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 1,6%, - говорится в сообщении.

В среднем цена квадратного метра по республике составила 322 968 тенге. Прирост к февралю составил 7,7%.

В благоустроенном жилье в среднем квадратный метр стоит 252 358 тенге. Рост цен – 19,1%.

При аренде жилья квадратный метр в среднем стоит 1 714 тенге. Отмечается прирост в 10,7%.

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