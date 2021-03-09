Биткоин за сутки подорожал на 5 тысяч долларов

Впервые с 22 февраля стоимость главной цифровой монеты достигла $54,4 тыс.

За прошедшие сутки курс биткоина на криптобирже Binance вырос на $5 тыс., сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Криптовалюта обновила двухнедельный максимум стоимости, ее курс поднялся выше $54,4 тыс. Биткоин продолжил дорожать на фоне новых инвестиций компании MicroStrategy, которая на прошлой неделе приобрела монет еще на $25 млн.

Последняя волна роста котировок биткоина стартовала 28 февраля, когда они падали до локального минимума в $43 тыс. С тех пор криптовалюта подорожала на 27%. Ее капитализация вновь превысила $1 трлн при суточных торговых объемах в $59 млрд, по данным CoinGecko.

Ранее канадский инвестор и телеведущий Кевин О’Лири спрогнозировал рост рыночной капитализации биткоина до $20 трлн. По его мнению, в будущем криптовалюта станет стабильным финансовым инструментом, поскольку будет находиться во многих инвестиционных портфелях для защиты от рисков.

В то же время гендиректор криптобиржи Kraken Джесс Пауэлл выражал уверенность, что в ближайшие десять лет стоимость биткоина вырастет до $1 млн. Пауэлл утверждает, что люди меняют свое отношение к главной цифровой монете, поэтому она "стремится к бесконечности".

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