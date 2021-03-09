Воинские части Казахстана подняты по тревоге

Переброска войск осуществляется комбинированным способом.

По поручению Президента страны – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Министерством обороны проводится внезапная проверка войск, сообщает zakon.kz.

Воинские части регионального командования "Юг" и Десантно-штурмовых войск минувшей ночью получили учебный сигнал и приведены в боевую готовность, - сообщили в Минобороны.

Подразделения будут переброшены из Шымкента и Сарыозека на несколько сотен километров в Жамбылскую область на полигон "Матыбулак".

Переброска войск осуществляется комбинированным способом: на боевых машинах, авиацией, тяжелая бронетанковая техника перевозится железнодорожным транспортом и автотралами.

Как отметили в Минобороны, по прибытии подразделений в назначенные районы им предстоит выполнить учебно-боевые задачи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!