В Казахстане за время пандемии увеличилась как смертность, так и рождаемость

2020 год оказался рекордным по количеству новорожденных.

В 2020 году был побит как рекорд рождаемости, так и смертности, сообщает zakon.kz.

По словам Дмитрия Шумекова, директора Департамента прогнозирования АО "Центр развития трудовых ресурсов", 2020 год оказался рекордным по количеству новорожденных, которое составило 425,6 тыс. человек.

В 2020 году родилось на 22 561 человека больше, чем годом ранее, причем порядка 63% этого прироста приходится всего на четыре региона – Туркестанскую (24%), Алматинскую (16%) и Кызылординскую (10%) области, а также Шымкент (13%), - отметил он.

Эксперт уточнил, что динамика рождаемости в 2020 году преподнесла ряд сюрпризов.

По данным Национального бюро по статистике, в апреле количество новорожденных сократилось на 26% в сравнении с апрелем 2019 года. Зато уже в июне рост составил все те же 26%. Мы не знаем достоверно, с чем связаны подобные всплески, однако предполагаем, что без технических сложностей и ситуации в сфере здравоохранения здесь не обошлось. Никаких предпосылок для столь резкого роста в месячном выражении не отмечалось. Возможно, дело в поздней регистрации фактов рождения в информационных системах государственных органов. Если предполагаемое влияние карантина вылилось в рост рождаемости в сравнении с прошлым годом в ноябре – на 10%, а в декабре – на 12%, то причины весеннего провала и летнего всплеска пока неизвестны, – сказал аналитик.

Эксперт добавил, что смертность также выросла.

Количество умерших выросло в сравнении с 2019 годом на 22%, достигнув 162,6 тыс. человек.

Если в марте количество смертей сократилось на 20% в сравнении с мартом 2019 года, а совокупно за первый квартал – на 8%, то в апреле, когда все сидели дома, смертность упала на 62%, а за январь-апрель – на 21%. Но уже в мае показатель вырос на 27%, в июне – на 51%, в июле – на 127% по отношению к соответствующему месяцу 2019 года. После этого темпы пошли на спад, сократившись с 70% в августе до 7% в октябре, однако в ноябре вновь отмечаелся прирост на 19%, а в декабре – на 15%, – говорит Шумеков.

Особую роль в смертности казахстанцев сыграли болезни системы кровообращения и органов дыхания.

В причинах смертности особое место занимают болезни системы кровообращения, доля которых в общем количестве летальных случаев составила 23%. В 2020 году в сравнении с предыдущим годом количество смертельных исходов выросло на 21%. На 43% выросла смертность от болезней органов дыхания, а доля в общей смертности составила порядка 14%, – заявил он.

Стоит отметить, что за 2020 год на 10% сократилась смертность от несчастных случаев, отравлений и травм. Более того, на 19% сократилось количество смертей от транспортных несчастных случаев.

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