Повышение тарифов на электроэнергию разъяснили в Минэнерго

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
В сентябре 2020 года поступила заявка от 37 энергопроизводящих организаций (из 45, по которым устанавливаются предельные тарифы) на корректировку предельных тарифов электрической энергии.
Во вторник, 9 марта, появилась информация о том, что в Казахстане могут повысить предельные тарифы на электроэнергию. В Минэнерго прокомментировали эту новость, передает zakon.kz.
В ведомстве пояснили, что в сентябре 2020 года им поступила заявка от 37 энергопроизводящих организаций (из 45, по которым устанавливаются предельные тарифы) на корректировку предельных тарифов электрической энергии.
Данное право энергопроизводящих организаций отражено в законодательстве об электроэнергетике. В соответствии с п. 2 ст. 12-1 закона РК "Об электроэнергетике", на основании обращения энергопроизводящей организации в уполномоченный орган в связи с изменением стоимости цены на уголь, газ, серосодержащее сырье, нефтепродукты, используемые в качестве топлива для производства электрической энергии, на воду, используемую для технологических нужд в процессе производства электрической энергии, и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку угля, газа, серосодержащего сырья, нефтепродуктов производится корректировка предельных тарифов, - пояснил директор департамента развития электроэнергетики МЭ РК Айдос Дарибаев
Он отметил, что в 2020 году и с начала 2021 года увеличились независящие от энергопроизводящих организаций следующие затраты:
Также глава департамент отметил, что на сегодня участились случаи аварийного выбытия электрических мощностей, снижения качества электроснабжения потребителей и увеличения рисков зависимости единой электроэнергетической системы Казахстана от соседних стран. За 2020 год в Единой электроэнергетической системе Казахстана было допущено 4 458 технологических нарушений. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число технологических нарушений увеличилось на 448 или на 11%.
На сегодня Министерством энергетики продолжается работа по рассмотрению вопроса корректировки предельных тарифов электрической энергии энергопроизводящих организаций совместно с Комитетом по регулированию естественных монополией и Национальной палатой предпринимателей "Атамекен". При их рассмотрении Министерством применяется индивидуальный подход по каждому случаю. Необходимо отметить, что в компетенцию Министерства энергетики входят вопросы утверждения предельных тарифов на производство электрической энергии энергопроизводящих организаций на семилетний период. Корректировкой тарифов для населения занимается Министерство национальной экономики, - резюмировал Дарибаев.
Обсуждение проекта по увеличению тарифов на электроэнергию продлится до 25 марта.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!