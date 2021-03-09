Нацбанк утвердил Стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года

С 2025 года Национальный банк ожидает стабилизацию инфляции на уровне 3-4% и ее сохранение на этом уровне в долгосрочной перспективе.

Национальный банк Казахстана разработал и утвердил Стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года, передает zakon.kz.

Как отмечается, документ подготовлен в рамках исполнения поручений Президента РК по итогам совещания о социально-экономическом развитии страны от 15 октября 2019 года, а также по итогам заслушивания отчета Национального Банка за 2019 год - "по-новому подойти к денежно-кредитной политике".

Из пояснения следует, что Стратегия будет направлена на продолжение выстраивания системы инфляционного таргетирования, а также на повышение открытости политики Национального банка "в целях усиления потенциала по обеспечению стабильности цен и укрепления основы режима инфляционного таргетирования в Казахстане".

Стратегия определяет основные приоритеты и принципы проведения денежно-кредитной политики, что позволит повысить осведомленность и понимание со стороны общества деятельности Национального Банка, - отмечают разработчики.

Так, говорится, что с 2015 года в рамках перехода на режим инфляционного таргетирования Нацбанк внедрил четыре ключевых элемента:

следование плавающему обменному курсу; инструментарий процентной политики; процесс принятия решений на основе системы макроэкономического анализа и прогнозирования; прозрачная коммуникация денежно-кредитной политики.

Однако в связи со сдержанным воздействием денежно-кредитной политики на инфляционные процессы действующий режим инфляционного таргетирования можно охарактеризовать как переходный. Ограничениями для денежно-кредитной политики остаются подверженность внутренней экономики внешним шокам вследствие ее несбалансированной структуры, высокая импортозависимость при наличии широкой сырьевой базы, процикличная фискальная политика, субсидирование государством кредитования экономики на нерыночных условиях, - отмечают в Нацбанке.

Стратегия предусматривает шаги по преодолению данных ограничений и совершенствованию механизмов проведения денежно-кредитной политики для достижения полноценного режима инфляционного таргетирования к 2030 году.

Инфляция

Согласно документу в 2021 году ожидается стабилизация инфляции после шока эпидемии коронавируса и поддержка роста экономики.

С этого времени начнется комплексная работа Национального банка и других государственных органов в рамках преодоления ограничений для перехода на полноценный режим инфляционного таргетирования. Разработку и внедрение бюджетных правил планируется завершить уже в 2021 году, что позволит синхронизировать денежно-кредитную и фискальную политику в рамках обеспечения макроэкономической стабильности и поддержки развития экономики, - отметили в Нацбанке.

В документе также отмечается, что на динамику инфляционных процессов в Казахстане значительное влияние оказывает импорт товаров, доля которого в потреблении в течение нескольких лет не меняется.

Так, за последние 5 лет доля импорта в потреблении потребительских товаров в среднем колебалась в пределах 33-42%. Наибольшее количество импортных товаров прослеживается в потреблении непродовольственных товаров, доля которых выросла с 63% в 2015 году до 93% в 2019 году. В то же время доля импорта в потреблении продовольственных товаров увеличилась с 16% в 2015 году до 18% в 2019 году.

Несмотря на развитие и поддержку отечественных промышленных предприятий по производству продуктов питания и напитков, спрос на некоторые потребительские товары превышает внутреннее производство и частично покрывается импортной продукцией. Это во многом связано с недостаточным уровнем производства продовольствия с высокой степенью переработки, низкой производительностью и урожайностью в сельском хозяйстве, высокой долей личных подсобных хозяйств (64% в производстве мяса и 78% в производстве молока).

Также с 2021 года планируется работа по снижению импортозависимости и продвижение отечественной продукции на внешние рынки путем встраивания в глобальные цепочки добавленной стоимости.

Кроме того, с 2021 года начнется реализация комплекса мер, направленных на развитие финансовой системы и рынка ГЦБ.

Формирование рыночной кривой 30 доходности в результате совместных мер Национального банка с Министерством финансов станет долгосрочным ориентиром стоимости заимствования на финансовом рынке, что приведет к росту доли участия рыночных инвесторов в размещении ГЦБ до 30% к 2025 году. Также повысится доступность кредитных ресурсов, стоимость которых будет больше зависеть от динамики базовой ставки, - отмечают разработчики Стратегии.

В итоге, по их планам, к 2030 году ссудный портфель банковского сектора достигнет 40% от ВВП страны. В 2021-2023 годах будут реализованы инициативы по снижению роли государства в экономике.

Во-первых, данная работа будет включать поэтапный переход с административного регулирования тарифов регулируемых услуг на рыночное ценообразование с учетом интересов потребителей и поставщиков.

Во-вторых, планируется постепенное смещение программ субсидирования ставок вознаграждения по кредитам в сторону нефинансовых мер поддержки и гарантирования, что будет снижать зависимость экономики от государственной помощи. Национальный банк начнет процесс прекращения участия в государственных программах кредитования с 2023 года и завершит данный процесс к 2025 году.

К 2025 году ожидается реализация задач по снижению ненефтяного дефицита до уровня не более 6%. Национальный банк сосредоточится на формировании рыночной динамики обменного курса, которая будет поддерживать конкурентоспособность отечественных производителей способствуя развитию различных секторов экономики.

К 2025 году в результате успешных совместных мер макроэкономической политики объем несырьевого сектора увеличится в 1,8 раза, а обрабатывающей промышленности – в 1,5 раза. Важным достижением политики Национального банка станет снижение инфляции ниже 5% с 2023 года. С 2025 года Национальный банк ожидает стабилизацию инфляции на уровне 3-4% и ее сохранение на этом уровне в долгосрочной перспективе.

Обменный курс

Шоки на мировых сырьевых рынках ведут к колебаниям обменного курса и воздействуют на внутренние цены через эффект переноса. Повышение инфляции, в свою очередь, ограничивает эффективность инструментов денежно-кредитной политики и приводит к необходимости принятия более жестких мер со стороны Национального банка, говорится в документе.

Высокая финансовая долларизация отражает низкое доверие к проводимой политике и является следствием уязвимости национальной валюты к внешним шокам, приводя к высоким инфляционным и девальвационным ожиданиям.

Основные приоритеты для повышения действенности денежно-кредитной политики:

укрепление институциональной и операционной основ денежнокредитной политики для эффективного закрепления инфляционных ожиданий;

усиление передачи импульсов денежно-кредитной политики через стабильный и эффективный финансовый сектор;

создание благоприятной и структурно сбалансированной макроэкономической среды, подкрепляемой прочной фискальной дисциплиной.

Успешная и слаженная работа по данным направлениям будет способствовать повышению эффективности денежно-кредитной политики и, что более важно, станет основой для устойчивого развития казахстанской экономики, - считают в Нацбанке.

С 2023 года, по мере достижения целей по диверсификации экспорта и снижению импортозависимости, Национальный Банк начнет постепенное прекращение участия в государственных программах поддержки экономики.

Данный процесс будет завершен к 2025 году. Успешное развитие финансовых рынков во многом связано с формированием конкурентной среды, где стоимость денежных ресурсов определена на основе рыночных принципов. Важно устранение искажений в ценообразовании на финансовые ресурсы через снижение объемов кредитования по льготным субсидируемым ставкам.

Кроме того, для устранения ситуации, когда в стране существует две параллельные финансовые системы в перспективе должна быть прекращена практика государственного финансирования экономики и бизнеса через институты квазигосударственного сектора, поскольку для повышения эффективности, конкурентоспособности и естественного оздоровления экономики ее финансирование должно осуществляться исключительно на рыночных принципах через финансовый сектор.

Развитие эффективного финансового рынка

Диверсификация финансирования экономики путем развития фондового и страхового рынков, в том числе путем вовлечения розничных инвесторов и включая реформу управления пенсионными активами, позволит расширить каналы трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, говорится в документе.

Будет ускоряться процесс развития финансовых технологий и цифровизации. В текущий момент финансовый рынок Казахстана, находясь под влиянием новых технологий, проходит стадию цифровой трансформации. Будет расширяться применение форм безналичных расчетов.

Председатель Национального банка Акылжан Баймагамбетов прокомментировал принятый документ. По его словам, основная цель – обеспечение стабильности цен.

С учетом принятого в феврале Национального плана развития страны до 2025 года в Стратегии отражены ключевые приоритеты, которые позволят устранить барьеры и завершить переход на полноценный режим инфляционного таргетирования. Мы провели несколько раундов обсуждения проекта Стратегии с международными финансовыми институтами, включая МВФ, Всемирный Банк, ЕБРР, а также казахстанскими экспертами, представителями АФК и банковского сектора. По их итогам, документ был дополнен и доработан, - сказал он.

Глава Нацбанка отметил, что основным инструментом воздействия денежно-кредитной политики на инфляцию останется базовая ставка, которая будет устанавливаться в зависимости от текущей и прогнозной динамики инфляции.

Однако, как мы постоянно подчеркиваем, достижение целевого показателя инфляции требует принятия мер не только со стороны Национального Банка, но и совместных усилий с Правительством. Это связано с тем, что имеется множество факторов, которые лежат вне сферы влияния денежно-кредитной политики. В этой связи Стратегия предусматривает комплекс мер со стороны Национального банка и Правительства, который позволит повысить эффективность денежно-кредитной политики и усилить контроль над инфляцией в будущем, - отметил он.

По словам Акылжана Баймагамбетова, Нацбанк планирует постепенный выход из программ кредитования экономики с 2023 года, по мере восстановления роста экономики.

Полный выход из программ и переход на рыночные принципы кредитования в экономике планируется завершить к 2025 году. Такой своевременный выход из программ позволит устранить искажения в ценообразовании на финансовые ресурсы, что приведет к полноценному развитию финансового рынка и повышению экономической конкуренции в целом, - пояснил он.

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