Крайне тяжелым остается состояние двух девочек, сбитых пьяным водителем

Состояние третьей девочки, 2011 года рождения, средней тяжести.

Стало известно состояние четырех девочек, сбитых пьяным водителем в Алматинской области, передает zakon.kz.

Как сообщили в акимате Алматинской области, в больницу с. Шелек, куда госпитализировали пострадавших, ежедневно приезжают нейрохирурги, травматологи, реаниматологи из Алматинской региональной детской клинической больницы, чтобы оказать им медицинскую помощь детям.

В настоящее время двое детей, 2012 года рождения, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние третьей девочки, 2011 года рождения, средней тяжести. Она проходит лечение в Алматинской региональной детской клинической больнице. В настоящее время проведена операция с участием врачей травматологов. Глава области Амандык Баталов отметил, что принимаются все необходимые меры по реабилитации школьниц, - сказано в сообщении ведомства.

2 марта пьяный 54-летний водитель "УАЗ", будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил четырех девочек. По словам очевидцев, удар был такой силы, что школьниц буквально раскидало в разные стороны. В результате, две девочки впали в кому, одна девочка получила травмы средней степени тяжести, четвертая отделалась испугом. Это дело на контроль взял Президент РК.

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