Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9%

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10%.

Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п., передает zakon.kz.

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 8%.

Решение обусловлено преобладающим проинфляционным давлением в экономике, связанным с сохраняющимися дисбалансами на продовольственных рынках, высокой неопределенностью во внешнем секторе, а также наличием рисков ускорения инфляции. Инфляционные ожидания населения слабо заякорены и остаются на повышенном уровне. Наряду с этим, ожидается постепенное ослабление дезинфляционного эффекта со стороны потребительского спроса, что будет обусловлено восстановлением экономической активности в условиях улучшения эпидемиологической ситуации, - пояснили в Нацбанке.

Как отмечается, инфляционный фон в феврале 2021 года остался неизменным, формируясь в соответствии с прогнозами Национального банка. Уровень годовой инфляции составил 7,4% (7,4% в январе 2021 года).

Основной вклад в инфляцию продолжает вносить ускорение продовольственной компоненты, рост которой составил 11,6% (11,4%). Рост непродовольственной компоненты и платных услуг составил 5,2% (5,3%) и 3,9% (4,1%) соответственно.

В структуре продовольственной инфляции отмечается удорожание отдельных видов товаров (масла и жиры, яйца, сахар) в условиях ограниченного предложения, роста цен на мировых товарных рынках, а также цен отечественных производителей.

Вместе с тем замедление роста цен на мясо и мясопродукты, хлебобулочные изделия и крупы, наблюдавшееся в предыдущие месяцы, в феврале прекратилось. Сдерживающее влияние на инфляцию оказывают умеренные темпы роста цен на непродовольственные товары ввиду сдержанного потребительского спроса и тенденций изменения потребительских предпочтений в сторону более дешевой продукции.

В структуре платных услуг отмечается снижение тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных регулируемых услуг. Рост цен на услуги личного обслуживания и отдыха продолжилось.

Как отметили в Нацбанке, сезонно-очищенная базовая инфляция в феврале 2021 года ускорилась и составила 8,3% в аннуализированном виде. Впервые с мая 2020 года оценки базовой инфляции существенно превысили общую инфляцию, что свидетельствует о сохранении рисков ускорения инфляции на фоне роста цен на продовольствие и более быстрого восстановления потребительского спроса.

При этом инфляционные ожидания населения в феврале 2021 года не изменились, при этом оставаясь неустойчивыми и чувствительными к дисбалансам на отдельных рынках продуктов питания. Количественная оценка инфляции на год вперед составила 6,7%. Среди респондентов сохраняется высокий уровень неопределенности – более трети опрошенных (34%) затруднились оценить свои ожидания.

В январе 2021 года деловая активность в ряде ключевых секторов экономики сократилась, отразившись на более глубоком снижении ВВП (-4,5%), чем ожидалось. Существенное сокращение наблюдалось в секторе добычи нефти, а также в отраслях транспорта и торговли.

Стоит отметить, что согласно опережающему индикатору – индексу деловой активности, в феврале 2021 года наблюдалось восстановление до 49,0 пунктов (в январе – 48,4). Согласно опросу, предприятия реального сектора отмечают улучшение условий ведения бизнеса, баланс ответов по оценке текущих условий, впервые с января 2020 года, оказался позитивным, составив 0,4. По мнению предприятий, инфраструктура, доступ к финансам и кредитам, а также вопросы защиты бизнеса в целом улучшились. При этом, спрос на продукцию/услуги и налоговая нагрузка, остаются факторами, негативно повлиявшими на условия ведения бизнеса, - пояснили в финрегуляторе.

Перспективы развития мировой экономики, включая экономики стран – торговых партнеров, улучшились. Согласно прогнозам МВФ, в 2021 году темпы роста мировой экономики ускорятся до 5,5%, чему будет способствовать ожидаемая реализация пакета стимулирующих мер в крупных развитых странах и более масштабная вакцинация против COVID-19.

Восстановительная динамика в экономиках стран-торговых партнеров Казахстана продолжится. При этом, восстановление экономики Китая будет происходить более быстрыми темпами на фоне повышения инвестиционной активности и потребления, а также роста экспорта. В странах ЕС восстановление экономики будет сдерживаться сохранением ограничительных мер в рамках борьбы с пандемией коронавируса. В России действия соглашения ОПЕК+ и слабый внутренний спрос будут ограничивать более высокие темпы восстановительного роста.

Прогнозы относительно будущей динамики цен на нефть пересмотрены в сторону повышения на фоне восстановления мировой экономики и ожиданий по росту спроса, в том числе на сырьевые товары. Несмотря на принятое решение ОПЕК+ о сохранении уровня добычи нефти, перспективы развития мирового рынка нефти все еще сопряжены с неопределенностью, связанной с дальнейшей динамикой пандемии, эффективностью вакцинирования и дальнейшими действиями участников ОПЕК+.

В этих условиях в качестве предпосылок прогнозного раунда «Февраль-март 2021 года» объемы добычи нефти в 2021 году сохранены на уровне 86 млн тонн, цена на нефть марки Брент в рамках базового сценария была повышена с 45 долларов США за баррель до 50 долларов США за баррель до конца 2021 года и на 2022 год.

Национальный банк пересмотрел прогнозы по темпам роста экономики в сторону снижения в текущем году с учетом текущей динамики и ухудшения ситуации в отдельных секторах экономики в начале текущего года.

В 2021 году в рамках базового сценария рост экономики составит 3,4%-3,7% (г/г) с ускорением до 3,7%-4,0% (г/г) в 2022 году. Основной вклад в рост экономики будет вносить восстановление внутреннего спроса на фоне роста доходов населения, продолжения реализации государственных антикризисных программ и улучшения настроений инвесторов.

Восстановление реального экспорта ожидается со второй половины 2021 года в условиях улучшения ситуации в мировой экономике и странах-торговых партнерах Казахстана.

Вместе с тем, ожидаемое восстановление импорта в результате расширяющегося внутреннего спроса будет ограничивать вклад чистого экспорта в рост ВВП.

Годовая инфляция будет замедляться до уровня верхней границы целевого коридора 4-6% в 2021 году в соответствии с оценками Национального банка в рамках базового сценария. Этому будет способствовать стабилизация ситуации на отдельных рынках продовольствия и выхода из расчета высоких значений роста цен на продовольственные товары. По мере улучшения внутренней эпидемиологической ситуации и восстановления экономической активности ожидается расширение потребительского спроса, что будет постепенно исчерпывать дезинфляционное давление на цены непродовольственных товаров и платных услуг, - говорится в прогнозе.

В краткосрочном периоде ожидается преобладание проинфляционного давления со стороны внешнего сектора на фоне ускорения инфляции в России (до 5,7% в феврале т.г.) и продолжающегося девять месяцев подряд роста мировых цен на продовольствие, что привело к многолетним максимумам индекса продовольственных цен ФАО. В среднесрочной перспективе инфляционный фон будет оставаться умеренным. Об этом свидетельствуют оценки по формированию показателей инфляции в странах-торговых партнерах вблизи целевых ориентиров, а также ожидания по нормализации ситуации на мировых продовольственных рынках.

В целом, риски ускорения инфляции под действием внутренних и внешних факторов продолжают оставаться на высоком уровне. Внутренние риски связаны с сохранением дисбалансов на отдельных рынках продовольственных товаров и более быстрым, чем ожидалось, восстановлением внутреннего спроса. Основным фактором внешних рисков остается ухудшение ситуации с пандемией коронавируса в мире на фоне появления новых штаммов и рисков неэффективной вакцинации. Подобный сценарий может стать препятствием восстановлению мировой экономики, вызвать падение цен на нефть и сбой поставок товаров и услуг, - отметили в Национальном банке.

По-прежнему высок риск усиления внешнего инфляционного фона в условиях более продолжительного роста мировых цен на продовольствие. Помимо этого, стоит отметить сохраняющиеся геополитические риски, связанные с усилением санкционной риторики в отношении стран-торговых партнеров и потенциальным повышением волатильности на мировых финансовых рынках, а также резкое снижение цен на энергоносители ввиду увеличения предложения странами ОПЕК+ и вне ОПЕК.

Внешние монетарные условия в развитых странах продолжат оставаться в стимулирующей области в среднесрочном периоде. ФРС США и ЕЦБ продолжают заявлять о приверженности стимулирующей денежно-кредитной политике. При этом в развивающихся странах, включая основных торговых партнеров Казахстана, по мере ускорения инфляционных процессов, возможен переход к циклу повышения ставок.

По нашим оценкам, в базовом сценарии денежно-кредитные условия в среднесрочном периоде постепенно вернутся к нейтральному уровню. Текущий баланс инфляционных рисков нивелировал пространство по дополнительному смягчению денежно-кредитных условий. При этом Национальный банк располагает всеми необходимыми инструментами и в случае значительного ухудшения перспектив для дальнейшего снижения инфляции до целевого уровня будет принимать необходимые проактивные решения, - резюмировали в финрегуляторе.

Очередное плановое решение Национального банка по базовой ставке будет объявлено 26 апреля 2021 года в 15:00 по времени г. Нур-Султан.

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