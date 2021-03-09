15-летняя казахстанка сенсационно выиграла бронзу на домашнем чемпионате мира

Это сенсация.

В Алматы на Шымбулаке продолжается Чемпионат мира по фристайлу-могулу. Во второй день соревнований медали были разыграны в неолимпийской дисциплине параллельный могул. И здесь не обошлось без сенсации, передает zakon.kz.

Бронзовую медаль мирового первенства выиграла казахстанка Анастасия Городко. Золото и серебро выиграли российские спортсменки.

Согласно жеребьевке и сетке соревнований в 1/8 финала встретились друг против друга две казахстанки - серебряный призер Чемпионата мира-2021 в Алматы, экс-чемпионка мира в индивидуальном могуле Юлия Галышева и молодая Анастасия Городко. На удивление, молодая Городко победила в очном противостоянии титулованную соотечественницу (78.78 баллов у Городко, 73.92 у Галышевой). В четвертьфинале Городко легко победила японку Кисару Сумиеши, которая не финишировала. В полуфинале Городко проиграла россиянке Анастасие Смирновой, но в малом заезде за бронзу победила канадку Софиану Гано (79.42 у казахстанки, 78.62 у канадки).

Накануне в индивидуальном могуле казахстанские спортсмены выиграл две медали- помимо серебра в исполнении Галышевой у нашей сборной еще одна медаль - бронзовая, ее выиграл Павел Колмаков.

Альберт Ахметов

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