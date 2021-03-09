О плохой погоде предупредили казахстанцев

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На большей части территории страны 10 марта сохранится неустойчивый характер погоды.
В РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на 10 марта, передает zakon.kz.
На большей части территории страны сохранится неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки: на севере местами сильные в виде дождя и снега. Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра. На юге республики местами ожидается гроза.
В Акмолинской, Костанайской областях местами - туман, низовая метель, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, туман, ночью – гололед.
В Карагандинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, ветер 15-20 м/с.
В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, днем – гололед, утром и днем порывы 15-20, в Жарминском районе порывы 25 м/с.
В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются - туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.
В Кызылординской области ночью местами ожидается гололед, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области ночью и утром местами - туман, в районе Жаланашколя ветер 15-20 м/с.
В Павлодарской области ожидается ветер 15-20, местами 25 м/с, днем местами гололед, низовая метель.
В Атырауской области местами – туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
Днем в Мангистауской области ожидается гололед.
В Алматы будет облачно, ночью 7 градусов тепла, днем +14.
В Нур-Султане - дождь со снегом, ночью -11 градусов, днем +3.
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