В Туркестанской области полицейские отпустили лихача на Lada Priora. Идет проверка

Машина водворена на штрафстоянку.

В Казнете распространяется видео с экстремальной поездкой по встречке в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

На видео машину останавливает патруль, но после небольшого диалога, водитель уезжает. По данным ДП области, нарушитель уже задержан, а в отношении полицейских Отырарского РОП проводится служебная проверка.

Как выяснилось, инцидент произошел на одной из дорог Отырарского района Туркестанской области.

Водителем оказался житель Шымкента, который разъезжал по встречке на автомашине Lada Priora. В отношении автовладельца составлено два протокола об административном правонарушении по статьям 596 ч. 3 КоАП РК "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона" и ст. 613 "Невыполнение требований сотрудников полиции и уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного,наркотического опьянения", - отметили в ведомстве.

Lada Priora водворена на штрафстоянку.

Собранные материалы административного производства направлены в Отырарский районный суд для принятия законного решения. Сотрудниками управления собственной безопасности ДП Туркестанской области в отношении полицейских Отырарского РОП проводится служебная проверка, - добавили в ДП.

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