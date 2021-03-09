Главный тренер объяснила успех сборной Казахстана на чемпионате мира

У команды 3 медали.

Сборная Казахстана по фристайлу-могулу за два соревновательных дня Чемпионата мира-2021 выиграла 3 медали. Причем, две из них - в олимпийской дисциплине "индивидуальный могул". Главный тренер сборной Казахстана Елена Круглыхина объяснила такой феноменальный успех на мировом первенстве, которое проходит на Шымбулаке в Алматы, передает zakon.kz.

8 марта серебряную медаль выиграла Юлия Галышева.

У Юлии это 4-й чемпионат мира и на каждом из них она брала медали. В 2015-м бронзу. в 2017-м серебро в параллельном могуле, в 2019-м золото в могуле и вот теперь 2021-м в Алматы, на родной казахстанской земле серебро в могуле. Все результаты ценны. - сказала Круглыхина.

Бронзовую медаль в мужском одиночном могуле выиграл Павел Колмаков.

У Павла программа прошлого года, проста Павел женился, а для мужчины это серьёзный шаг, с чем мы его и поздравляем. Мы готовились к алматинскому ЧМ в Солт-Лейк-Сити, в Олимпийском Парке. Нам помогла в организации этого сбора американская команда, - отметила Круглыхина.

Во второй соревновательный день сенсационно бронзовую медаль в параллельном могуле выиграла 15-летняя Анастасия Городко, по ходу соревнований она в 1/8 финала выбила не кого-нибудь, а... титулованную соотечественницу Галышеву. В чем секрет успеха казахстанской сборной по фристайлу-могулу?

Нашей команде помогла общая работа команды, большая поддержка домашних стен. Мы работали на результат, и ждали побед от каждого члена команды, вне зависимости от опыта и возраста. Мы хотели домашних медалей и мы сделали это, - заключила Круглыхина.

В ближайшие 2 дня в Алматы на Шымбулаке пройдет Чемпионат мира по лыжному фристайлу-акробатике.

Альберт Ахметов

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