В Алматы ликвидирован еще один "массажный салон"

Такой массаж считается услугой интимного характера и приравнивается к проституции.

Еще один притон ликвидирован в Алматы. Он работал под видом массажного салона, сообщает zakon.kz.

Заведение располагалось в Медеуском районе. В нем проживали девушки в возрасте от 20 лет до 33 лет и предоставляли услуги "боди-массажа". Стоимость процедуры стоила от 20 тысяч до 40 тысяч тенге.

В помещении частного дома имелся бар с алкогольными напитками и, соответственно, комнаты для отдыха. Из семи девушек шестеро являются нашими соотечественницами, прибившие из разных регионов, одна гражданка Узбекистана. Такой боди-массаж считается услугой интимного характера и приравнивается к проституции, соответственно, такие услугадатели вносятся в базу, как лица, занимающиеся проституцией. Все "массажистки" доставлены в Управление полиции для установления личностей и принятия соответствующих мер. начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Еркин Инкаров

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