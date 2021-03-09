Детское телешоу с голыми взрослыми вызвало гнев политиков

Один из депутатов парламента Нидерландов призвал остановить трансляцию шоу.

Детская телевизионная программа, в которой обнаженные взрослые отвечают на вопросы детей, вызвала гнев нидерландских политиков, передает zakon.kz со ссылкой на Dutch News.

В шоу под названием Simply Naked участвуют дети в возрасте от 10 до 12 лет. Вместе со взрослыми они обсуждают такие темы, как стыд за некоторые части тела, выбор между бритьем и восковой депиляцией и другие.

Депутат парламента Тунахан Кузу назвал эту программу "нелепой" и призвал остановить ее трансляцию.

Лидер ультраправой коалиции FdV Тьерри Боде заявил, что передача "близка к пропаганде педофилии".

Еще один политик - лидер фундаменталистской протестантской партии SGP, сказал, что передача "ненормальна" и заявил, что его партия поднимет этот вопрос в парламенте.

Ведущий член Датской народной партии Петер Скааруп сообщил, что это шоу "развращает наших детей".

Мнение политиков не разделил ведущий шоу Эдсон де Граса. По его словам, реалистичный взгляд на тела способствует более позитивной самооценке.

Цель передачи состоит в том, чтобы научить детей тому, что каждое тело отличается от другого, и что не все тела совершенны, - сказал он.

Плюсы телепередачи назвала и представитель Фонда сексуального здоровья Элсбет Рейтзема. По ее словам, изображения, которые дети видят каждый день на ТВ и в Интернете искажают реальность. По ее мнению, передача может подтолкнуть родителей к обсуждению этой темы со своими детьми.

Помимо этого, пресс-секретарь общественной телевизионной станции НТР, на котором будет транслироваться шоу, заявил, что оно было подготовлено очень тщательно.

Дети точно знали, что произойдет, и могли в любой момент сказать, что они чувствовали во время программы. Мы ожидали небольшой суматохи. Не все будут думать, что это для детей, и это нормально. Родители сами решают, могут ли их дети смотреть передачу, или нет, - сказал пресс-секретарь.

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