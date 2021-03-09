Президент подписал поправки по вопросам добычи урана

Приложение zakon.kz
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Законом вносятся изменения в мониторинг исполнения недропользователем проектов разработки месторождения.
Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" по вопросам добычи урана", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
23 декабря 2020 года проект закона был одобрен Мажилисом Парламента РК во втором чтении и направлен на рассмотрение в Сенат Парламента РК. Проект закона возвращен Сенатом Парламента РК 18 февраля 2021 года.
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