В одном из районов Актюбинской области ослабили карантин

Приложение zakon.kz
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Постановление вступает в силу со дня подписания.
Главный государственный санитарный врач Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева подписала постановление об ослаблении карантин в одном из регионов, сообщает zakon.kz.
Таким образом, постановление от 18 февраля 2021 года №ПГСВ-5 "Об усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Хромтауского района", признано утратившим силу.
Постановление вступает в силу со дня подписания.
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