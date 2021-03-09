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В одном из районов Актюбинской области ослабили карантин

Фото: The world news platform 9 марта 2021, 19:25

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный государственный санитарный врач Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева подписала постановление об ослаблении карантин в одном из регионов, сообщает zakon.kz.

Таким образом, постановление от 18 февраля 2021 года №ПГСВ-5 "Об усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Хромтауского района", признано утратившим силу.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

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