В одном из районов Актюбинской области ослабили карантин

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный государственный санитарный врач Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева подписала постановление об ослаблении карантин в одном из регионов, сообщает zakon.kz.

Таким образом, постановление от 18 февраля 2021 года №ПГСВ-5 "Об усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Хромтауского района", признано утратившим силу.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!