Изменения в ограничительные меры внесли в Костанайской области

Изменения внесены в несколько пунктов.

Главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев внес изменения в постановление № 5 от 4 февраля 2021 года, передает zakon.kz.

Так, будет разрешена работа домов культуры и концертных залов с заполняемостью не более 20% от числа посадочных мест рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, без проведения акций.

Разрешается деятельность объектов общественного питания, в том числе объектов загородного придорожного сервиса, при условии наполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 50 посетителей, нахождение за одним столом не более 4-6 человек, расстояние между столами не менее двух метров, с установлением режима работы с 07:00 часов до 24:00 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий, с соблюдением требований ПГГСВ РК № 67. После 24:00 часов разрешается работа только на вынос и доставку.

Разрешается деятельность ТРЦ в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов со штатным распорядком дня с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, заполняемостью не более 30% и не менее 4 кв.м. на одного посетителя. Работа развлекательных зон не разрешается.

Исключен запрет работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков в воскресенье.

В третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешается:

-обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

- обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для уча-щихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек;

- обучения в комбинированном формате в течение шести дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу "один класс – один кабинет", соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режима);

- индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению организации образования";

Разрешается деятельность детских дошкольных учреждений (дежурные группы) с численностью не более 25 человек в группе.

Разрешается работа общественных бань из расчета 4 кв.м. на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

Разрешается работа СПА-центров (салонов), аквапарков и термопарка с одновременным присутствием не более 50% посетителей от проектной вместимости и из расчета 5 кв.м. на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, по предварительной записи.

Разрешается деятельность бассейнов по предварительной записи, из расчета 5 кв. м зеркала воды на одного человека.

Разрешается работа крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры и другие) при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв. м. на одного посетителя, по штатному графику работы.

Разрешается проведения спортивных мероприятий со зрителями с заполняемостью зрительного зала до 20%, при условии нахождения области в "зеленой зоне", с 13 марта 2021 года.

Постановление вступает в силу с 00?00 часов 10 марта 2021 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!