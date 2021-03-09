МОН РК: весенние каникулы продлятся 12 дней

Четвертая четверть начнется 1 апреля.

Весенние каникулы у казахстанских школьников начнутся менее чем через две недели, сообщает zakon.kz.

Как передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу МОН РК, они продлятся 12 дней - с 20 по 31 марта.

В ведомстве отметили, что в третьей четверти для первоклассников были введены дополнительные выходные, - с 8 по 14 февраля.

Четвертая четверть начнется 1 апреля.

С третьей четверти учебного года выпускные классы (9, 11 классы) переведены на комбинированный формат обучения со строгим соблюдением всех санитарных правил (70 % предметов - в традиционном формате, 30 % предметов - в онлайн формате. 10 обучаются дистанционно.

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