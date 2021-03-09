Не первый случай - в поселке Корам почти год ищут того, кто сбил девочку насмерть

Следователи не исключают, девочка могла умереть из-за неосторожности водителя. Полиции могли бы помочь камеры наблюдения, но на сельских дорогах такие не устанавливают.

Случай с двумя девочками, сбитыми пьяным водителем в Алматинской области, потряс всю страну. Но к сожалению, этот случай не первый в поселке Корам, сообщает zakon.kz.

10 месяцев назад на его улицах сбили трехлетнюю девочку, передает КТК.

Трагедия произошла прошлой весной. Вечером девочка вышла из дома и пропала. На поиски бросилось больше 50 односельчан. Покалеченного ребенка нашли в заброшенном доме рядом с проезжей частью. Дело даже не дошло до суда - виновника так и не сумели найти.

Единственная надежда на справедливость для матери погибшей Молдир, - это документы, в которых сказано, что повреждения на теле, одежде и обуви могли появиться при ДТП.

Дочь была на улице. Соседи видели, что она шла в сторону дома, упала и начала плакать. Потом встала. После этого ее и сбили, может быть. Когда Молдир забрали в больницу, мы ее там так и не увидели. Нам сказали, что машина ее сбила. В маленьком ауле можно же найти виновного. отец Куан Рыздык

Когда ее нашли в заброшенном здании, Молдир еще была жива.

Тому, кто сбил, надо было сразу отвезти ее в больницу, но он ее просто выбросил. Когда я ее увидела потом – не узнала. Сломанные ребра, повреждения головы. Нам пообещали найти виновного, но так никого и не задержали. мать Перизат Утелбаева

Девочка лежала без сознания прямо на камнях. Почему ребенок оказался здесь, остается загадкой. Дело в том, что постройка находится в нескольких метрах от проезжей части. В полиции говорят, что дело все еще расследуют. Правда, подозреваемого в нем нет. Следователи не исключают, девочка могла умереть из-за неосторожности водителя. Полиции могли бы помочь камеры наблюдения, но на сельских дорогах такие не устанавливают.

Проводятся оперативно-следственные действия по установлению виновного лица. Также назначена комплексная медико-криминалистическая экспертиза. После получения результатов по уголовному делу будет принято процессуальное решение. официальный представитель ДП Алматинской области Акбота Куанышбеккызы

Если подозреваемого все же найдут и докажут вину, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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